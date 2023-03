Ultime Notizie – “Con Cina relazione intricata, determinante per nostro futuro” (Di giovedì 30 marzo 2023) Il rapporto tra l’Ue e la Cina “è uno dei più intricati e importanti al mondo. E il modo in cui lo gestiamo sarà determinante per la nostra futura prosperità economica e per la sicurezza nazionale”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un discorso al think tank Epc di Bruxelles, in vista del viaggio che la porterà in Cina la settimana prossima, insieme al presidente francese Emmanuel Macron. “In meno di 50 anni – nota la presidente – la Cina è passata dalla povertà diffusa e dall’isolamento economico ad essere la seconda economia più grande del mondo, leader in molte tecnologie d’avanguardia. Dal 1978, la crescita della Cina è stata in media superiore al 9% all’anno e oltre 800 milioni di persone sono uscite dalla povertà. Questo è uno dei più grandi successi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Il rapporto tra l’Ue e la“è uno dei più intricati e importanti al mondo. E il modo in cui lo gestiamo saràper la nostra futura prosperità economica e per la sicurezza nazionale”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un discorso al think tank Epc di Bruxelles, in vista del viaggio che la porterà inla settimana prossima, insieme al presidente francese Emmanuel Macron. “In meno di 50 anni – nota la presidente – laè passata dalla povertà diffusa e dall’isolamento economico ad essere la seconda economia più grande del mondo, leader in molte tecnologie d’avanguardia. Dal 1978, la crescita dellaè stata in media superiore al 9% all’anno e oltre 800 milioni di persone sono uscite dalla povertà. Questo è uno dei più grandi successi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (30/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - sole24ore : ?? Ucraina, ultime notizie. Arrestato giornalista Wall Street Journal in Russia. Kiev: respinti 60 attacchi russi ?T… - bizcommunityit : Guerra Ucraina Russia, Cina: 'Pronti a più scambi militari con la Russia'. DIRETTA - bizcommunityit : Ucraina, ultime notizie. Arrestato giornalista #WallStreet Journal in Russia. Kiev: respinti 60 ... - Tutto_CalcioNew : ??? Tutto fatto per il rinnovo di #Giroud: ecco quando arriverà l'annuncio #tuttocalcionews #calcio -