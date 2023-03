Ultime Notizie – Codere, ‘In nome della legalità’ arriva a Maddaloni (Di giovedì 30 marzo 2023) Con il patrocinio morale del Comune e i saluti del Sindaco, Andrea De Filippo, il primo appuntamento dell’anno con “In nome della legalità” – l’evento ideato e promosso da Codere Italia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale – arriva a Maddaloni, nella Sala Iorio della Biblioteca Comunale. L’incontro cade a poche settimane dall’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di Legge Delega per la riforma fiscale che, tra i vari articoli, prevede anche il riordino del settore dei giochi. Un comparto particolarmente strategico per il Paese con un gettito erariale che nel 2021 è stato di 8,4 miliardi di euro, con un aumento del 16,6% rispetto al 2020 (dati Libro Blu ADM). “Questa volta ci siamo veramente – commenta Riccardo Pedrizzi, già Presidente Commissione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Con il patrocinio morale del Comune e i saluti del Sindaco, Andrea De Filippo, il primo appuntamento dell’anno con “Inlegalità” – l’evento ideato e promosso daItalia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale –, nella Sala IorioBiblioteca Comunale. L’incontro cade a poche settimane dall’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di Legge Delega per la riforma fiscale che, tra i vari articoli, prevede anche il riordino del settore dei giochi. Un comparto particolarmente strategico per il Paese con un gettito erariale che nel 2021 è stato di 8,4 miliardi di euro, con un aumento del 16,6% rispetto al 2020 (dati Libro Blu ADM). “Questa volta ci siamo veramente – commenta Riccardo Pedrizzi, già Presidente Commissione ...

