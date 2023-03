Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Uif, nuovo balzo segnalazioni sospette per riciclaggio: In secondo semestre +17% -

Nel semestre la, come si evince dai dati diffusi sul sito, ha ricevuto 81.228 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 17 per cento rispetto a quelle pervenute nel secondo semestre ...... non è nulla die non riguarda solo il Bonus facciate ma, più in generale, gli incentivi ... nonché di astensione dal compimento di operazioni sospette e obbligo di segnalazione all''. I ...L'ha trasmesso le segnalazioni agli organismi competenti. L'Antiriciclaggio a fine 2022 ha anche siglato un "protocollo d'intesa" con la Direzione Nazionale Antimafia , "per affinare i ...

Uif, nuovo balzo segnalazioni sospette per riciclaggio Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Balzo, nel secondo semestre, delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo segnalate da banche, poste e altri soggetti alla Uif, l'unità di ...ROMA - L'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia ha reso noti ai soggetti tenuti a segnalare le eventuali operazioni sospette, tra cui anche ...