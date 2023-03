Ufficiale, l’E3 2023 è stato cancellato! (Di giovedì 30 marzo 2023) L'E3, Electronic Entertainment EXPO è stato ufficialmente cancellato. La conferma è arrivata da IGN USA dopo email di ReedPop ai dipendenti. TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) L'E3, Electronic Entertainment EXPO èufficialmente cancellato. La conferma è arrivata da IGN USA dopo email di ReedPop ai dipendenti. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : L'E3 2023 è stato cancellato, arriva la conferma ufficiale - infoitscienza : L'E3 2023 è stato cancellato, è ufficiale - ItaliaStartUp_ : L'E3 2023 è stato cancellato, è ufficiale - - AkibaGamers : In seguito al ritiro dei maggiori publisher come Ubisoft, SEGA e Tencent, l’ #E32023 è stato ufficialmente cancella… - Aornik17 : Ad oggi, l'E3 non vedrà la partecipazione ufficiale di Xbox, Nintendo, PlayStation, Ubisoft, Sega e Tencent. Gli al… -

Niente da fare per l'E3 2023: l'evento è stato ufficialmente cancellato