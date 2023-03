UFFICIALE – Khvicha Kvaratskhelia premiato come giocatore del mese EA Sports

(Di giovedì 30 marzo 2023)vince il premio di Player of the Month EAper il secondoconsecutivo Un altro riconoscimento personale per. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeEarn : Ufficiale - Khvicha Kvaratskhelia, dopo febbraio eletto miglior giocatore anche per il mese di marzo #Ufficiale… - NCN_it : Ufficiale - Khvicha Kvaratskhelia, dopo febbraio eletto miglior giocatore anche per il mese di marzo #Ufficiale… - lios_1926 : RT @napoliculture: ??????Khvicha #Kvaratskhelia è il vincitore del POTM di #SerieA per la seconda volta consecutiva. In queste ore l’annuncio… - napoliculture : ??????Khvicha #Kvaratskhelia è il vincitore del POTM di #SerieA per la seconda volta consecutiva. In queste ore l’annuncio ufficiale - fiore_1926 : RT @CorSport: Khvicha Kvaratskhelia, direttamente dal ritiro con la propria nazionale, ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale dell… -

- Il premio EA SPORTS Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore del NapoliKvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di Napoli - Milan, in ...Ultime notizie Napoli - Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi,Kvaratskhelia si sposa. È arrivato infatti il fidanzamentocon la sua bella Nitsa in Georgia, approfittando della pausa per le nazionali e il rientro in patria. Kvaratskhelia con ...Lo ha annunciato l'accountcelebrando il 'goal del mese' con firma del georgiano. La splendida serie di dribbling conclusa con un tiro sotto la traversa ha permesso aKvaratskhelia ...

Ufficiale - Kvaratskhelia MVP del mese di marzo. E' il terzo premio in ... 100x100 Napoli

Un altro riconoscimento personale per Khvicha Kvaratskhelia. Il fuoriclasse del Napoli è stato eletto EA Sports Player of the Month per il secondo mese consecutivo dopo averlo già vinto a febbraio. Lo ...Battuto anche il bianconero Rabiot. Di seguito la nota ufficiale. KVARATSKHELIA – «Il premio EA SPORTS Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La ...