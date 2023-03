Ue, 'lavori sugli stadi non erano nel progetto iniziale' (Di giovedì 30 marzo 2023) I progetti sullo stadio di Firenze su quello di Venezia "non erano parte del piano di Recovery iniziale" dell'Italia. Lo ha sottolineato una portavoce della Commissione europea interpellata al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) I progetti sulloo di Firenze su quello di Venezia "nonparte del piano di Recovery" dell'Italia. Lo ha sottolineato una portavoce della Commissione europea interpellata al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoRazz8 : RT @Fiorentinanews: L'annuncio della #CommissioneEuropea: 'I lavori sugli stadi non erano nel progetto iniziale del PNRR' #Fiorentina #Rest… - fisco24_info : Ue, 'lavori sugli stadi non erano nel progetto iniziale': I progetti Pnrr di Firenze e Venezia - giosivi : Ue, 'lavori sugli stadi non erano nel progetto iniziale' - Ultima Ora - ANSA - Fiorentinanews : L'annuncio della #CommissioneEuropea: 'I lavori sugli stadi non erano nel progetto iniziale del PNRR' #Fiorentina… - cronachelucane : LAVORI SU RETE IDRICA E FOGNARIA DELLA BASILICATA LATRONICO: «3 MILIONI DI EURO PER PROGETTAZIONE» - Per impegnare… -