Ucraini ridotti alla fame Ma continuiamo a ingozzarli di bombe

La narrazione della "guerra che è bella anche se fa male" li dipinge come eroi al fronte che hanno bisogno solo di una cosa: armi. Gli Ucraini, come tutte le vittime delle guerre che avvengono sulle loro teste, devono affrontare la ferocia disumana di Putin che vorrebbe strappargli le loro terre e la cupidigia dei signori delle armi che si fregano le mani. Ma come stanno gli Ucraini? Due famiglie su cinque in Ucraina hanno estremo bisogno di mezzi di sostentamento e di beni di prima necessità e il Paese, un anno dopo l'intensificarsi del conflitto, sta affrontando tassi di sfollamento, inflazione e disoccupazione senza precedenti. Due famiglie su cinque in Ucraina hanno estremo bisogno di mezzi di sostentamento e di beni di prima necessità Secondo l'ultimo Rapporto sui bisogni multisettoriali dell'Ucraina dell'Ocha, l'Ufficio delle Nazioni Unite per ...

