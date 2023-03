Ucraina, ultime notizie. Arrestato giornalista Wall Street Journal in Russia. Kiev: respinti 60 attacchi russi (Di giovedì 30 marzo 2023) “Ho parlato oggi con Giorgia Meloni. L’ho ringraziata per i suoi principi, per la sua determinazione, per la vera forza europea che si avverte nelle sue parole e nelle sue azioni in difesa della libertà”. Queste le parole con cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è tornato a parlare ieri sera della telefonata intercorsa ore prima con la premier. “Ho confermato il nostro impegno e parlato dell’obiettivo di una pace giusta e duratura”, ha detto Meloni. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 30 marzo 2023) “Ho parlato oggi con Giorgia Meloni. L’ho ringraziata per i suoi principi, per la sua determinazione, per la vera forza europea che si avverte nelle sue parole e nelle sue azioni in difesa della libertà”. Queste le parole con cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è tornato a parlare ieri sera della telefonata intercorsa ore prima con la premier. “Ho confermato il nostro impegno e parlato dell’obiettivo di una pace giusta e duratura”, ha detto Meloni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gio_Scorza : RT @putino: Il Ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha fornito le ultime stime degli Stati Uniti sulle perdite russe nella guerra c… - andreastoolbox : Ucraina, ultime notizie. Kiev: respinti 60 attacchi russi. Usa, a Bakhmut impegnati 6mila mercenari Wagner #ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. Colloquio #Meloni - #Zelensky, premier conferma impegno per “pace giusta”. ?Tutti gli a… - karda70 : RT @Today_it: ?? Come sta il Papa e la feroce battaglia di Bakhmut in Ucraina. Questa è #Start cari lettori. Tutte le cose da sapere oggi gi… - fisco24_info : Ucraina, ultime notizie. Colloquio Meloni-Zelensky, premier conferma impegno per “pace giusta”: “Ho parlato oggi co… -