(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Laha perso nell’ultimo giorno 560 uomini, facendo salire a 172.900 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 172.900 uomini, 3.610 carri armati, 6.974 mezzi corazzati, 2.671 sistemi d’artiglieria, 526 lanciarazzi multipli, 278 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 306 aerei, 291 elicotteri, 5.518 autoveicoli, 18 unità navali e 2.239 droni. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : 262 atleti e allenatori ucraini sono stati uccisi dai russi durante l'aggressione contro l'#Ucraina ????. Altri 16 so… - DantiNicola : Una propaganda vergognosa e senza alcun ritegno. Quello dei minori ucraini uccisi e deportati è un dramma enorme. E… - sostengoi40 : RT @varljien: Kiev annuncia la controffensiva di primavera: 'Useremo i Leopard',il link col numero di bambini uccisi in iraq, bombardamenti… - vivereitalia : Ucraina: 'Uccisi 172.900 militari Russia da inizio guerra' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Ucraina: 'Uccisi 172.900 militari Russia da inizio guerra' . #Adnkronos -

La Russia ha perso nell'ultimo giorno 560 uomini, facendo salire a 172.900 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo ...Secondo gli account locali 8 persone e 1 pick - up sono statee il mezzo distrutto. Il ... Ricordiamo che un gruppo di militanti ucraini è già tornato indopo aver completato l'...Usa, sparatoria a Nashville,3 alunni di 9 anni e 3 adulti. L'assalitrice era... Il ...mette in difficoltà gli Usa Che al momento infatti non sanno che cosa decidere L'invasione dell'...

Ucraina: "Uccisi 172.900 militari Russia da inizio guerra" Adnkronos

La Russia ha perso nell'ultimo giorno 560 uomini, facendo salire a 172.900 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all' Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino ...(Adnkronos) – La Russia ha perso nell’ultimo giorno 560 uomini, facendo salire a 172.900 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto ...