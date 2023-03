Ucraina: Tajani, 'inaccettabile arresto giornalista americano, colpo basso' (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Una cosa inaccettabile. I giornalisti vanno tenuti fuori dagli scontri, i giornalisti raccontano. Un colpo basso che offende tutti noi, lo dico anche io da giornalista". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Stasera Italia su Rete4 sull'arresto del giornalista americano. "Arrestare un giornalista americano mi pare una scelta che va ad alzare il tono dello scontro e non fa bene neanche all'immagine della Russia". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Una cosa. I giornalisti vanno tenuti fuori dagli scontri, i giornalisti raccontano. Unche offende tutti noi, lo dico anche io da". Così il ministro degli Esteri, Antonio, a Stasera Italia su Rete4 sull'del. "Arrestare unmi pare una scelta che va ad alzare il tono dello scontro e non fa bene neanche all'immagine della Russia".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : L'Italia gioca per la pace. 24mila capi d'abbigliamento e 200 palloni della Nazionale, medicinali, cibo, un generat… - santegidionews : Alla #Farnesina @Marco_europa con @Antonio_Tajani @padrenz @ChiorazzoAngelo @FIGC presenta la missione umanitaria i… - Valle2980 : Farnesina: «Pechino deve fare di più per la pace in Ucraina». La Cina minaccia di invadere...Tajan. 26 marzo 2023 #tajani - stefaniagianno7 : RT @7hiva: Mentre mandano al macello poveri Ucraini arruolati con la forza e senza adeguata preparazione i Nazisti si godono i soldi che gl… -