(Di giovedì 30 marzo 2023) Una scena tragicomica ripresa da un drone russo nella devastazione del Donbass. Si vede unucraino M113 in perlustrazione in un centro abitato: uno dei soldati è sceso dal mezzo e si trova in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaulaDeSimone74 : Il soldato ucraino insegue il blindato, la scena assurda ripresa dai russi - biblioveri : #Oscardellabufala2022 La bufala dell’ambasciata russa in Italia e il blindato italiano acquistato dall’Ucraina ... - PaulaDeSimone74 : Ucraina, il blindato parte dimenticando il soldato a terra che lo insegue invano - Mondo - AlBizzotto : RT @tempoweb: Il blindato va via senza il soldato: la scena assurda ripresa dai russi nel #Donbass #guerra #25marzo @giadinagrisu https://… - domenic14657171 : ?????????? Ucraina, il blindato parte dimenticando il soldato a terra che lo insegue invano - Mondo -… -

Il militare rimasto a terra lo insegue correndo e dopo un po' ilsi ferma. Il soldato cerca invano di aprire il portellone posteriore. Ma dopo qualche secondo l'equipaggio riparte e lascia a ...Italia La svolta cinese di Forza Italia, Xi è la chiave per la pace inGiulia Merlo le ... Eletta alla Camera in un postoin Campania nel 2018 - facendo saltare l'elezione di Nunzia De ..., ilparte dimenticando il soldato a terra che lo insegue invano

Ucraina, mezzo blindato di Kiev spara contro russi a Bakhmut - Il ... Il Sole 24 ORE

Una scena tragicomica ripresa da un drone russo nella devastazione del Donbass. Si vede un blindato ucraino M113 in perlustrazione in un centro abitato: uno dei soldati è sceso dal mezzo e si trova in ...Guerra in Ucraina: (Video) Carro armato fugge e si scorda il soldato per strada, russi esplodono in una risata ...