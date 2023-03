Ucraina | commissario diritti bambini | ' deportati picchiati se rifiutano di parlare russo'

(Di giovedì 30 marzo 2023) Kiev, 30 mar. (Adnkronos) - Iucrainiin Russia dai territori occupati dell'sono stati molestati psicologicamente, insultati perché erano ucraini e alcuni sono stati persinoper disobbedienza. Lo ha riferito Daria Gerasimchuk,del presidente ucraino per idei. "Molto spesso ivengono puniti per essersi rifiutati di- ha dichiarato la Gerasimchuk a Radio Svoboda - se non vogliono imparare e cantare l'inno nazionalee alzarsi in piedi durante l'inno. Quasi tutti ihanno testimoniato di essere stati abusati psicologicamente, chiamati con nomi diversi perché erano ...

come indicato nel recente rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Lo ha riferito Daria Gerasimchuk, commissario del presidente ucraino per i diritti dei bambini. "Molto spesso i bambini vengono puniti per essersi rifiutati di parlare russo – ha dichiarato la ...