Ucraina, al lavoro per riparare ferrovia e cavi elettrici (Di giovedì 30 marzo 2023) Militari, operai e civili sono al lavoro a Kramatorsk, in Ucraina, una delle aree più devastate dalla guerra. Si cerca di riparare un tratto della ferrovia e i cavi elettrici dopo i bombardamenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Militari, operai e civili sono ala Kramatorsk, in, una delle aree più devastate dalla guerra. Si cerca diun tratto dellae idopo i bombardamenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... duro_lavoro : RT @maucat65: Fatemi capire: Mi obbligate a cambiare macchina perchè la mia che fa 30Km con un litro inquina, e con le mie tasse ci comprat… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, V.der Leyen “Inaccettabile piano pace che consolidi annessioni” - - MrioBernardo11 : RT @Gianl1974: I ministri degli esteri dei nove paesi di Bucarest si incontrano oggi per discutere i preparativi per il vertice della NATO… - Fort71488686 : Gran lavoro di Putin che riferendosi ai pedofili e venditori di bambini: 'Quei depravati senza Dio!'… - anna_boggero : RT @Gianl1974: I ministri degli esteri dei nove paesi di Bucarest si incontrano oggi per discutere i preparativi per il vertice della NATO… -