Uccisa durante il lockdown, condanna definitiva per l’ex (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 31 maggio 2022 ha condannato a 16 anni di reclusione Vincenzo Garzia, l’uomo ritenuto colpevole dell’omicidio preterintenzionale aggravato della compagna, Lucia Caiazza, la 52enne deceduta il 14 maggio del 2020 nell’ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove era giunta in condizioni disperate e con un’emorragia interna a causa delle percosse subìte. Lo ha deciso la quinta sezione della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale dell’imputato. Secondo una perizia fu un colpo violento all’addome, sferrato all’altezza della milza, a innescare la catena di eventi che portarono alla morte Lucia, vittima di un amore malato: Lucia, infatti, ha sempre negato le violenze, anche davanti ai medici. Giustificava quei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 31 maggio 2022 hato a 16 anni di reclusione Vincenzo Garzia, l’uomo ritenuto colpevole dell’omicidio preterintenzionale aggravato della compagna, Lucia Caiazza, la 52enne deceduta il 14 maggio del 2020 nell’ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove era giunta in condizioni disperate e con un’emorragia interna a causa delle percosse subìte. Lo ha deciso la quinta sezione della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale dell’imputato. Secondo una perizia fu un colpo violento all’addome, sferrato all’altezza della milza, a innescare la catena di eventi che portarono alla morte Lucia, vittima di un amore malato: Lucia, infatti, ha sempre negato le violenze, anche davanti ai medici. Giustificava quei ...

