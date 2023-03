Tutto facile per Sinner con Ruusuvuori | l' azzurro vola in semifinale a Miami

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ma_cri670913 : @BigFryMedia Credo si siano amati,forse si amino ancora,a modo loro,nonostante tutto, non penso che Kerem sia così… - Borimail15X : RT @RobertoAvventu2: Sergey Karyakin(scacchista russo) 'Non uccidiamo civili, ci comportiamo in modo nobile' Combattere è più difficile. È… - intornoAlTempo : RT @marco63_: #AncheSeSembra tutto facile e scontato, ricorda che qualche difficoltà c’è sempre. #unTemaAlGiorno - PetacciaRolando : RT @robyorange: “La vita a volte fa male,a volte stanca,a volte ferisce.Non è perfetta,non è coerente,non è facile. Ma nonostante tutto….La… - imeonit : RT @robyorange: “La vita a volte fa male,a volte stanca,a volte ferisce.Non è perfetta,non è coerente,non è facile. Ma nonostante tutto….La… -

per il numero 11 al mondo e 10 del seeding che si sbarazza dell'avversario dopo appena un'ora e 16' di gioco. A rallentare il ritmo forsennato dell'azzurro ci ha però pensato la pioggia ......Facciamo un passo indietro e cerchiamo di orientarci in una stratificazione di norme nonda ...bene, quindi C'è chi ha forti dubbi sui supposti vantaggi soprattutto nella transizione, ...Non è d'accordo Salvini che replica: 'Più veloce è l'iter della pratica, meno èper il ... dice Alessandro Genovesi della Fillea Cgil: il primo aprile scenderà in piazza con Feneal Uil e...

ATP Miami, per Sinner tutto facile è in semifinale Sportpress24.com

Percorso netto fin qui per il 21enne di San Candido che non ha perso nemmeno un set. Tutto facile per il numero 11 al mondo e 10 del seeding che si sbarazza dell'avversario dopo appena un'ora e 16' di ...Lì ci è sembrato tutto facile e siamo andati sotto ritmo fino a metà partita. Oltre a questo non ci sono entrati tiri costruiti bene e questo ha contribuito ad innervosirci ancora di più. Dopo ...