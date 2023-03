Tutti gli infortunati in Serie A: gli indisponibili squadra per squadra. Chi non gioca nel weekend (1-3 aprile) (Di giovedì 30 marzo 2023) La Serie A 2022-2023 torna in scena e lo farà con i match della 28a giornata che si svilupperanno tra sabato 1 aprile e lunedì 3. Tra il calendario particolarmente fitto e la sosta per le Nazionali, non mancheranno gli infortunati e gli acciaccati. Andiamo, quindi, a conoscere squadra per squadra gli indisponibili di questo turno. GLI infortunati DELLA 28a GIORNATA ATALANTA Djimsiti – Lesione muscolare alla coscia – Rientro fine marzo, Hateboer – Rottura del legamento crociato – Stagione finita, Vorlicky – Problema al ginocchio – Possibile rientro. BOLOGNA infortunati: Arnautovic – Lesione muscolare – Rientro metà aprile, Cambiaso – Problema muscolare – Da valutare la possibile convocazione, Dominguez ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) LaA 2022-2023 torna in scena e lo farà con i match della 28a giornata che si svilupperanno tra sabato 1e lunedì 3. Tra il calendario particolarmente fitto e la sosta per le Nazionali, non mancheranno glie gli acciaccati. Andiamo, quindi, a conoscereperglidi questo turno. GLIDELLA 28a GIORNATA ATALANTA Djimsiti – Lesione muscolare alla coscia – Rientro fine marzo, Hateboer – Rottura del legamento crociato – Stagione finita, Vorlicky – Problema al ginocchio – Possibile rientro. BOLOGNA: Arnautovic – Lesione muscolare – Rientro metà, Cambiaso – Problema muscolare – Da valutare la possibile convocazione, Dominguez ...

