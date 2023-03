“Tutte scuse per mettere sotto attacco l'Italia”. Paragone sbotta sul Pnrr e i ritardi (Di giovedì 30 marzo 2023) Lo abbiamo sempre sostenuto e non arriviamo certo ora a denunciare il «peccato originale» del Pnrr: si trattava fin da subito dell'ennesimo meccanismo europeo per legare a sè gli Stati, fingendo di concedere soldi a copertura di interventi raccontati quotidianamente come strategici, moderni e irrinunciabili. Con il Pnrr l'Europa impone la sua visione futura, cancellando le identità profonde dei singoli stati; lo abbiamo visto con le macchine elettriche, le case green, le farine d'insetto o i cibi sintetici. Non mi stupisce che il fantomatico piano di ripresa arrivi a battere in testa già alle prime curve, in fin dei conti era nei loro auspici e forse persino nella loro tabella di marcia: il Pnrr sarà l'ennesima scusa per consentire ai falchi del nord Europa di riattaccare il ritornello contro il debito pubblico ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Lo abbiamo sempre sostenuto e non arriviamo certo ora a denunciare il «peccato originale» del: si trattava fin da subito dell'ennesimo meccanismo europeo per legare a sè gli Stati, fingendo di concedere soldi a copertura di interventi raccontati quotidianamente come strategici, moderni e irrinunciabili. Con ill'Europa impone la sua visione futura, cancellando le identità profonde dei singoli stati; lo abbiamo visto con le macchine elettriche, le case green, le farine d'insetto o i cibi sintetici. Non mi stupisce che il fantomatico piano di ripresa arrivi a battere in testa già alle prime curve, in fin dei conti era nei loro auspici e forse persino nella loro tabella di marcia: ilsarà l'ennesima scusa per consentire ai falchi del nord Europa di riattaccare il ritornello contro il debito pubblico ...

