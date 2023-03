“Tutta la voglia di vivere”: il videoclip del nuovo bravo di Fabrizio Moro (Di giovedì 30 marzo 2023) Una ballata cruda e immediata, piena di speranza, impreziosita dalla penna di Fabrizio Moro. Il video è ambientato in un carcere femminile “Tutta la voglia di vivere” è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, in radio e su tutte le piattaforme digitali, da oggi venerdì 24 marzo 2023 per Fattoria del Moro / Distr. Warner Music Italy. Svegliarsi prima delle proprie paure, all’alba del sorgere di un nuovo giorno, e accorgersi che un evento segue l’altro, trascinandosi addosso la pazienza di un’attesa che vale la pena vivere. Una sorta di contrasto tra ciò che osservi al di fuori e ciò che racchiudi dentro, per dar vita allo slancio emotivo di un’opportunità a tratti inaspettata, talvolta intesa come un’ora ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 marzo 2023) Una ballata cruda e immediata, piena di speranza, impreziosita dalla penna di. Il video è ambientato in un carcere femminile “ladi” è ilsingolo di, in radio e su tutte le piattaforme digitali, da oggi venerdì 24 marzo 2023 per Fattoria del/ Distr. Warner Music Italy. Svegliarsi prima delle proprie paure, all’alba del sorgere di ungiorno, e accorgersi che un evento segue l’altro, trascinandosi addosso la pazienza di un’attesa che vale la pena. Una sorta di contrasto tra ciò che osservi al di fuori e ciò che racchiudi dentro, per dar vita allo slancio emotivo di un’opportunità a tratti inaspettata, talvolta intesa come un’ora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WARNERMUSICIT : 'Tutta la voglia di vivere', il nuovo singolo di Fabrizio Moro, fuori ovunque a mezzanotte! ???? @FabrizioMoroOff… - Lopinionista : “Tutta la voglia di vivere”: il videoclip del nuovo bravo di Fabrizio Moro - lapacechenonho_ : RT @Sanremo__2023: 'Un altro giorno che passa,un altro vuoto che resta dentro,dentro,dentro,dentro te tutta la voglia di vivere un'altra pe… - LevanteLibero : @Uther_Pendrqgon Eh, si. Se però non hai voglia o non sai fartela a casa, deve muoversi tutta una filiera per te. I… - miroku81a : RT @louislebonf: Più uno si definisce 'FUORI DAI GIRI' più mi viene voglia di mettermi un boa di struzzo e cantare tutta la discografia di… -