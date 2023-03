Tutor e 'orientatori': come cambia la scuola (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Centomila Tutor a regime, un budget di oltre un miliardo per lezioni anche pomeridiane di recupero per chi va male a scuola. E la richiesta alla Commissione europea di una proroga di sei mesi per l'obiettivo del Pnrr che riguarda la costruzione di asili e scuole dell'infanzia. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, illustra in dettaglio i progetti per la scuola in una intervista al Corriere della Sera: "Da settembre - spiega - debutteranno poco meno di 40 mila Tutor per gli studenti degli ultimi tre anni di scuola superiore e circa 10 mila orientatori, uno per ogni scuola. Progressivamente avremo 100 mila Tutor, dalla prima media alla quinta superiore. Il loro compito e' coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Centomilaa regime, un budget di oltre un miliardo per lezioni anche pomeridiane di recupero per chi va male a. E la richiesta alla Commissione europea di una proroga di sei mesi per l'obiettivo del Pnrr che riguarda la costruzione di asili e scuole dell'infanzia. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, illustra in dettaglio i progetti per lain una intervista al Corriere della Sera: "Da settembre - spiega - debutteranno poco meno di 40 milaper gli studenti degli ultimi tre anni disuperiore e circa 10 mila, uno per ogni. Progressivamente avremo 100 mila, dalla prima media alla quinta superiore. Il loro compito e' coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del ...

