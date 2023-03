Turismo in crescita a Bergamo e Brescia: 2 milioni di italiani dichiarano di voler visitare le due città (Di giovedì 30 marzo 2023) Quasi 4 italiani su 10 sanno che Bergamo e Brescia quest’anno sono ”capitale della cultura”. Sono 2 milioni gli italiani di età compresa tra 18 e 74 anni che, nel 2023, dichiarano di avere intenzione di visitare le due città, con una spesa media pro capite prevista di 350 euro, e – anche se la metà di questi prevede di fare un’escursione in giornata e un ulteriore 13% non sa se pernotterà o meno a destinazione – il risultato sarebbe un raddoppio degli arrivi domestici nelle strutture turistiche rispetto al 2019. Nei programmi attuali degli italiani sono maggio e giugno i mesi considerati ideali per visitare le due città e, considerato che tanto la festa dei lavoratori quanto quella della Repubblica ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 marzo 2023) Quasi 4su 10 sanno chequest’anno sono ”capitale della cultura”. Sono 2glidi età compresa tra 18 e 74 anni che, nel 2023,di avere intenzione dile due, con una spesa media pro capite prevista di 350 euro, e – anche se la metà di questi prevede di fare un’escursione in giornata e un ulteriore 13% non sa se pernotterà o meno a destinazione – il risultato sarebbe un raddoppio degli arrivi domestici nelle strutture turistiche rispetto al 2019. Nei programmi attuali deglisono maggio e giugno i mesi considerati ideali perle duee, considerato che tanto la festa dei lavoratori quanto quella della Repubblica ...

