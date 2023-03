Tunisia | dietro al boom di partenze l' allarme umanitario

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ALisimberti : RT @Kwizera06428241: La verità sulla rotta tunisina: solo meno del 15% dei #migranti provenienti dalla #Tunisia sono tunisini. https://t.co… - fabius10scudi : RT @Kwizera06428241: La verità sulla rotta tunisina: solo meno del 15% dei #migranti provenienti dalla #Tunisia sono tunisini. https://t.co… - Kwizera06428241 : La verità sulla rotta tunisina: solo meno del 15% dei #migranti provenienti dalla #Tunisia sono tunisini.… - Massimo10489625 : ???? #INVASIONE “Mandateli in italia!” Immigrazione, ecco cosa c’è davvero dietro l’invasione di migranti dalla Tuni… - mariapia_giampi : RT @Ste2566: Cosa c'è dietro la crisi in Tunisia -

- Degli oltre 27mila migranti arrivati in Italia dall'inizio dell'anno 15.500 sono partiti da Sfax. Le autorità tunisine ne hanno arrestato da gennaio 14milaMa l'incomunicabilità tra Roma e Bruxelles rischia di portarsistrascichi (nelle istituzioni ... Perché oggi laè in fiamme e sarebbe impossibile per qualsiasi governo impedire le ...... ma viene criticata da chi teme che si voglia fare dellail nuovo gendarme dell'Africa nel mar Mediterraneo. E questo è in effetti il vero obiettivo che si nascondele preoccupazioni e ...

La verità sulla rotta tunisina: cosa c'è dietro il boom degli sbarchi ilGiornale.it

Kais Saied, detentore della verità assoluta, accusa i corrotti e gli speculatori di essere i responsabili di tutti i mali della Tunisia. Compreso quello dell’immigrazione di profughi provenienti dai p ...La rotta tunisina ha contribuito a portare in Italia oltre 15.000 migranti nei primi tre mesi del 2023, ma solo poco meno di 2.000 sono tunisini. La crisi del Paese nordafricano spiega solo in parte l ...