Truffa outlet Maisons du Monde su Facebook | cosa si rischia

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tra i raggiri social del momento c’è laouteletduche circola suin questi primissimi giorni di primavera. Il noto brand non ha nulla a che fare con link sponsorizzati che molti potrebbero ritrovarsi in bacheca, con la promessa di sconti eccezionali sui prodotti di arredamento in vendita sul sito e nei negozi che fanno capo proprio a questo marchio. Siamo al cospetto di un tentativo diabbastanza nuovo e mai venuto alla ribalta, almeno nel recente passato. L’annuncio dell’ducompare nel feed socialdi tanti. Si tratta di un collegamento ipertestuale che promette di accedere ad una pagina con prodotti in grande sconto, con un risparmio netto di circa il 50%. Così non ...