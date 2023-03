“Troppi compiti”: La mamma che si era sfogata su TikTok querelata dai professori (Di giovedì 30 marzo 2023) “Avete rotto, ci dovete pensare voi, non mi interessa che avete venti alunni!” Questo lo sfogo con cui la TikToker Emma Guiducci si era scagliata contro i Troppi compiti a casa lasciati dagli insegnanti, in un video diventato virale nelle scorse settimane. “Questa è la collaborazione scuola-famiglia? Fate schifo, la vostra categoria fa schifo! Si salvano in pochi”, aveva detto l’influencer palermitana, aprendo un dibattito sui social su un problema comune a molte famiglie. Un duro attacco finito per costarle una querela da parte di un’associazione di docenti. Dopo un sondaggio tra i suoi iscritti, il gruppo Facebook ProfessioneInsegnante.it ha infatti deciso di sporgere denuncia contro la TikToker. “Ho letto di tutto. Persino genitori che le danno ragione e la osannano”, ha affermato Silvio Amato, professore in un ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023) “Avete rotto, ci dovete pensare voi, non mi interessa che avete venti alunni!” Questo lo sfogo con cui laer Emma Guiducci si era scagliata contro ia casa lasciati dagli insegnanti, in un video diventato virale nelle scorse settimane. “Questa è la collaborazione scuola-famiglia? Fate schifo, la vostra categoria fa schifo! Si salvano in pochi”, aveva detto l’influencer palermitana, aprendo un dibattito sui social su un problema comune a molte famiglie. Un duro attacco finito per costarle una querela da parte di un’associazione di docenti. Dopo un sondaggio tra i suoi iscritti, il gruppo Facebook ProfessioneInsegnante.it ha infatti deciso di sporgere denuncia contro laer. “Ho letto di tutto. Persino genitori che le danno ragione e la osannano”, ha affermato Silvio Amato, professore in un ...

