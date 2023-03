Trinitite | il materiale tossico nato dall’esplosione delle armi nucleari

Leggi su tecnoandroid

(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Il 16 luglio 1945, nel polveroso deserto del New Mexico vicino ad Alamogordo, ebbe luogo la storica esplosione della prima bomba atomica. Questo evento straordinario ha portato alla scoperta di un nuovo, mai osservato prima: la, dal nome in codice dell’esplosione stessa, Trinity.: come si è formata? Laè composta principalmente da biossido di silicato, incorporato con grani di quarzo fuso e feldspato, oltre a una varietà di altri minerali, tra cui calcite, orneblenda e augite. A volte chiamato “vetro di Alamogordo“, questoinsolito si è formato a seguito della fusione della sabbia causata dall’incredibile quantità di energia termica emessa dalla bomba. Con temperature che raggiungevano quasi i 5.000 °C, enormi cumuli di sabbia furono ...