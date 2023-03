Trento | i compagni accusano la vittima 16enne | è un picchiatore Il padre | i testimoni hanno visto

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 marzo 2023) Parla ildel ragazzo di 16 anni massacrato ada un attivista del centro sociale Pedro. Emilio Giuliana, ex consigliere di An, in un’intervista al Giornale, racconta che suo figlio stava tornando da una partita quando è stato aggredito alle spalle. “All’inizio di lungadige Marco Apuleio, via dove abitiamo, mio figlio è stato aggredito alle spalle. Un uomo di 23 anni attraversa il marciapiede, dove aveva parcheggiato la sua Lancia Phedra, per raggiungere il marciapiede opposto, percorso da mio figlio. L’aggressore ha raggiunto mio figlio alle spalle, lo ha preso dal collo, urlando ‘Skinhead di merda’, ‘antifascista’, ‘Fascista di merda’, ‘Ti ammazzo’, tempestandolo di colpi alla testa e facendolo stramazzare rovinosamente in terra. P. ha compiuto 16 anni da qualche mese”. Quelli del centro sociale ...