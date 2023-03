Travolge un’auto sulla Pontina | ferisce una donna e fugge

(Di giovedì 30 marzo 2023) Prima ha travolto, poi anziché fermarsi, prestare soccorso, ha pensato bene di fuggire. L’incidente, con omissione di soccorso, è avvenuto nei giorni scorsi al km 27+200 della SS148, una delle arterie principali del Lazio e spesso, purtroppo, teatro di sinistri anche mortali. Questa volta ‘protagonista’ unadi 46 anni, che era a bordo della sua auto, quando è stata travolta da un altro veicolo. Il guidatore di quel mezzo, dopo il violento urto, è fuggito senza prestare soccorso, senza accertarsi delle condizioni degli altri interessati proseguendo in direzione Roma. E facendo perdere le proprie tracce. O almeno così pensava. In realtà, è stato rintracciato e denunciato per lesioni stradali e fuga. su Il Corriere della Città.

