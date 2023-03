Travaglio a La7: “Il governo si dimentica di chi non arriva a fine mese e si sta occupando di non disturbare gli evasori fiscali” (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella puntata di mercoledì 29 marzo a Otto e Mezzo (La7) si discute di lavoro e salario minimo con Diego Della Valle, Massimo Cacciari e Marco Travaglio. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha attaccato il governo Meloni sulle ultime scelte messe in campo dall’esecutivo: “Pubblicheremo sul Fatto una serie di lettere di giovani e meno giovani che da giugno si vedranno togliere il reddito e si chiedono quale è l’alternativa? Bisognerebbe togliere la misura quando si è trovata l’alternativa. Alcuni addirittura lavorano, ma con un salario talmente da fame che non basta per arrivare a fine mese. Quella protezione io la lascerei. A me pare che si stanno occupando soprattutto di non disturbare gli evasori fiscali e quelli che vogliono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella puntata di mercoledì 29 marzo a Otto e Mezzo (La7) si discute di lavoro e salario minimo con Diego Della Valle, Massimo Cacciari e Marco. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha attaccato ilMeloni sulle ultime scelte messe in campo dall’esecutivo: “Pubblicheremo sul Fatto una serie di lettere di giovani e meno giovani che da giugno si vedranno togliere il reddito e si chiedono quale è l’alternativa? Bisognerebbe togliere la misura quando si è trovata l’alternativa. Alcuni addirittura lavorano, ma con un salario talmente da fame che non basta perre a. Quella protezione io la lascerei. A me pare che si stannosoprattutto di nonglie quelli che vogliono ...

