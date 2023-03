Trasporti, De Luca visita cantiere linea 6 Chiaia: “Ci siamo” (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oggi, prima della riunione annuale con i rappresentanti della Commissione Europea e le autorità di Gestione, visita del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al cantiere della stazione metro di Santa Maria degli Angeli, nel quartiere napoletano di Chiaia, finanziato per il 90 per cento con i fondi Ue “e giunto dopo vari ostacoli finanziari, tecnici e burocratici, al rush finale”. “Una stazione bellissima – spiega De Luca su Facebook – fondamentale e strategica tra il Plebiscito e via Chiaia, penultima fermata della linea 6 proveniente da Fuorigrotta prima del capolinea di piazza Municipio. Burocrazia zero e tempi certi di realizzazione, questa la nostra battaglia da sempre”. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oggi, prima della riunione annuale con i rappresentanti della Commissione Europea e le autorità di Gestione,del Presidente della Regione Campania Vincenzo Dealdella stazione metro di Santa Maria degli Angeli, nel quartiere napoletano di, finanziato per il 90 per cento con i fondi Ue “e giunto dopo vari ostacoli finanziari, tecnici e burocratici, al rush finale”. “Una stazione bellissima – spiega Desu Facebook – fondamentale e strategica tra il Plebiscito e via, penultima fermata della6 proveniente da Fuorigrotta prima del capodi piazza Municipio. Burocrazia zero e tempi certi di realizzazione, questa la nostra battaglia da sempre”. L'articolo proviene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Velies_ : @luca_s_cag @kaganovich_77 Si si, nelle periferie delle città USA, lo sanno tutti, ci sono epidemie, condizioni igi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TRASPORTI - De Luca: 'Rush finale per il cantiere della stazione di S. Maria degli Angeli a Chiaia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TRASPORTI - De Luca: 'Rush finale per il cantiere della stazione di S. Maria degli Angeli a Chiaia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TRASPORTI - De Luca: 'Rush finale per il cantiere della stazione di S. Maria degli Angeli a Chiaia' - apetrazzuolo : TRASPORTI - De Luca: 'Rush finale per il cantiere della stazione di S. Maria degli Angeli a Chiaia' -