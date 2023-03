Trapianti, per 1 paziente su 3 infezione da Citomegalovirus dopo intervento (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Ogni anno solo il 50% dei pazienti in lista di attesa per un trapianto viene sottoposto ad intervento e di questi 1 su tre sviluppa un’infezione da Citomegalovirus (Cmv). È quanto emerso dal convegno “La donazione, una ricchezza da non sprecare. L’infezione da Citomegalovirus, una minaccia nel post trapianto”, organizzato a Milano con il contributo non condizionante di Takeda. Per i maggiori esperti, che si sono dati appuntamento presso il Centro Svizzero, contro il patogeno molto diffuso è “necessario investire su assistenza post-intervento, screening sul territorio e approccio multidisciplinare”. Negli individui immunocompetenti il Cmv – si legge in una nota – è generalmente asintomatico o latente, mentre in quelli con compromissione immunitaria, come per i pazienti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Ogni anno solo il 50% dei pazienti in lista di attesa per un trapianto viene sottoposto ade di questi 1 su tre sviluppa un’da(Cmv). È quanto emerso dal convegno “La donazione, una ricchezza da non sprecare. L’da, una minaccia nel post trapianto”, organizzato a Milano con il contributo non condizionante di Takeda. Per i maggiori esperti, che si sono dati appuntamento presso il Centro Svizzero, contro il patogeno molto diffuso è “necessario investire su assistenza post-, screening sul territorio e approccio multidisciplinare”. Negli individui immunocompetenti il Cmv – si legge in una nota – è generalmente asintomatico o latente, mentre in quelli con compromissione immunitaria, come per i pazienti ...

