Transizione energetica, inagurata a Napoli la XVI edizione di Enery Med (Di giovedì 30 marzo 2023) Alla Mostra d’Oltremare di Napoli il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Direttore di ANEA Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, Michele Macaluso, hanno inaugurato la XIV edizione di Energy Med che ospiterà 100 stand di produttori di tecnologie di Transizione energetica ed economia circolare. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Alla Mostra d’Oltremare diil sindaco di, Gaetano Manfredi, e il Direttore di ANEA Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, Michele Macaluso, hanno inaugurato la XIVdi Energy Med che ospiterà 100 stand di produttori di tecnologie died economia circolare. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Una batteria di sabbia (a impatto zero e tutta italiana) per guidare la transizione energetica - Recommon : ?? Anche @Reuters torna sul mancato stop ai sussidi pubblici di SACE ai combustibili fossili. In questo articolo c'è… - Karlo72624998 : DI SICURO a pagare questa ristrutturazione x la transizione energetica saranno i circa 50.000 lavoratori del settor… - galatinicola : RT @libdemeuropei: Di transizione energetica parleremo giovedì 6 aprile alle ore 18:00 con @SimoBenedettini Davide Tabarelli e @chiccotesta… - ldv_ldv : @DeerEwan @stanzaselvaggia Stasera parlo di transizione energetica in un piccolo comune della Val di Taro. Mi sembr… -