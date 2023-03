Traffico Roma del 30-03-2023 ore 17:30 (Di giovedì 30 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna Traffico sostenuto in rallentato tra l’autostrada Roma-fiumicino alla Tuscolana rallentamenti sempre per Traffico intenso tra Cassia bis e Prenestina per chi viaggia sul interna sul tratto Urbano della A24 graduale aumento degli spostamenti nell’orario di punta dalla tangenziale est e verso le grazie sulla tangenziale est Traffico intenso in direzione dell’ Olimpico mentre su via del Foro Italico rallentamenti maggiori tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni in aumento gli spostamenti in uscita da Roma sulla Cassia Flaminia e Colombo accade lo stesso sulla Pontina dove si rallenta anche tra via di Vallerano è l’euro Provenendo da Pomezia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternasostenuto in rallentato tra l’autostrada-fiumicino alla Tuscolana rallentamenti sempre perintenso tra Cassia bis e Prenestina per chi viaggia sul interna sul tratto Urbano della A24 graduale aumento degli spostamenti nell’orario di punta dalla tangenziale est e verso le grazie sulla tangenziale estintenso in direzione dell’ Olimpico mentre su via del Foro Italico rallentamenti maggiori tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni in aumento gli spostamenti in uscita dasulla Cassia Flaminia e Colombo accade lo stesso sulla Pontina dove si rallenta anche tra via di Vallerano è l’euro Provenendo da Pomezia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio A1-Var La Quercia e Firenzuola… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale Est ??????Coda tra Corso di Francia e Via Salaria ?? Via Salaria #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Coda tra Laurentina e Appia ??Esterna #Luceverde #Lazio - CastigliMirella : RT @Miti_Vigliero: Roma, allarme bomba in piazza Sempione: traffico bloccato e zona evacuata. Fermate quattro persone Un’auto Audi Q2 ha fa… - Il_Paradroide : RT @Miti_Vigliero: Roma, allarme bomba in piazza Sempione: traffico bloccato e zona evacuata. Fermate quattro persone Un’auto Audi Q2 ha fa… -