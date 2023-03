Traffico Roma del 30-03-2023 ore 13:30 (Di giovedì 30 marzo 2023) Luceverde Roma me trovati all’ascolto per un incidente sulla Flaminia Ci sono code In entrambe le direzioni tra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto sempre fuori il raccordo code a tratti sulla Pontina tra Spinaceto e Torvaianica In entrambe le direzioni sulla carreggiata esterna del raccordo troviamo code tra la Casilina e la Tiburtina ripercussioni per chi proviene dal tratto Urbano della A24 con file dal Viale Togliatti incidente Traffico rallentato in via Tuscolana all’incrocio con via Calpurnio Fiamma verso il centro altro incidente in via dell’Arco di Travertino altezza di via Appia code verso il centro trasporto pubblico per consentire un intervento tecnico interrotta la circolazione sulla linea della metropolitana tra Ottaviano e Battistini In entrambe le direzioni bus sostitutivi nella tratta interrotta i dettagli di quel di altre ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto per un incidente sulla Flaminia Ci sono code In entrambe le direzioni tra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto sempre fuori il raccordo code a tratti sulla Pontina tra Spinaceto e Torvaianica In entrambe le direzioni sulla carreggiata esterna del raccordo troviamo code tra la Casilina e la Tiburtina ripercussioni per chi proviene dal tratto Urbano della A24 con file dal Viale Togliatti incidenterallentato in via Tuscolana all’incrocio con via Calpurnio Fiamma verso il centro altro incidente in via dell’Arco di Travertino altezza di via Appia code verso il centro trasporto pubblico per consentire un intervento tecnico interrotta la circolazione sulla linea della metropolitana tra Ottaviano e Battistini In entrambe le direzioni bus sostitutivi nella tratta interrotta i dettagli di quel di altre ...

