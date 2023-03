Traffico Roma del 30-03-2023 ore 11:30 (Di giovedì 30 marzo 2023) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto 2 gli incidenti sulla Flaminia troviamo coda in ingresso nella capitale dal raccordo a via Bomarzo Apri incidenti sono segnalati sul lungotevere Testaccio all’incrocio con via Antonio Cecchi e in via Vincenzo Vannutelli in prossimità di viale Cardinal Ginnasi ad Ostia incidente anche in piazza Manfredo Fanti incrocio con via razzie in piazzale Sisto Quinto nei pressi del Viale Pretoriano sulla Salaria invece rallentamenti verso la tangenziale dovuti ai lavori in corso tra via Cortona e via Gaiole in Chianti rallentamenti verso la tangenziale Tra Tor Cervara Viale Togliatti e poi da Portonaccio sul tratto Urbano della A24 auto in fila sulla Laurentina tra il raccordo e via di Vallerano in uscita dalla capitale code In entrambe le direzioni su via Aurelia Antica tra Largo Don Guanella è largo perassi dettagli di queste idee altre ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto 2 gli incidenti sulla Flaminia troviamo coda in ingresso nella capitale dal raccordo a via Bomarzo Apri incidenti sono segnalati sul lungotevere Testaccio all’incrocio con via Antonio Cecchi e in via Vincenzo Vannutelli in prossimità di viale Cardinal Ginnasi ad Ostia incidente anche in piazza Manfredo Fanti incrocio con via razzie in piazzale Sisto Quinto nei pressi del Viale Pretoriano sulla Salaria invece rallentamenti verso la tangenziale dovuti ai lavori in corso tra via Cortona e via Gaiole in Chianti rallentamenti verso la tangenziale Tra Tor Cervara Viale Togliatti e poi da Portonaccio sul tratto Urbano della A24 auto in fila sulla Laurentina tra il raccordo e via di Vallerano in uscita dalla capitale code In entrambe le direzioni su via Aurelia Antica tra Largo Don Guanella è largo perassi dettagli di queste idee altre ...

