Traffico Roma del 30-03-2023 ore 09:30 (Di giovedì 30 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione ancora intenso del Traffico su entrambe le carreggiate del raccordo Ci sono code interna tra Bufalotta e Tiburtina e tra Casilina e Ardeatina Ines invece file tra Cassia bis e Ottavia e tra la Roma Fiumicino e la Laurentina e sono ancora molti gli spostamenti in direzione del centro sulla Flaminia sulla Salaria e sulla Cassia Traffico in coda anche la Aurelia sempre direzione del centro sulla Roma Fiumicino code a tratti tra il raccordo il viadotto della Magliana direzione Eur in tangenziale invece si procede in coda verso l'olimpico tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in via Teano Ci sono rallentamenti per un incidente all'incrocio con viale Partenope e per un incidente avvenuto in precedenza ancora disagi in via di Torrevecchia nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aricasoni : RT @LuigiPiccarozzi: Caro Direttore @mariogiordano5, il Consigliere comunale di Roma @FabrizioSantori (@LegaSalvini) ha denunciato il Sinda… - orso02011239 : @CreRoxana1 @Marco_dreams .. so' rimasti dei cowboy. (pensa se fosse così anche da noi.. a Roma si discute per un p… - mascaweb : Pavone a #Roma. Paupula (ma sembra gracchiare) sul Muro Torto, protestando contro il #traffico. - VAIstradeanas : 08:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:29 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -