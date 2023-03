Traffico Roma del 30-03-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Iniziamo da un incidente sulla-firenze tra Guidonia Montecelio la diramazioneNord in direzione Firenze Ci sono rallentamenti lungo la carreggiata interna del raccordo code tra Ottavia e la Cassia bis È tra la Casilina e l’abbia sulla carreggiata esterna si rallenta tra ottavi alla pisana e tra la Prenestina e la Nomentana ancora intenso ilin ingresso lungo le consolari code a tratti sullaFiumicino tra il raccordo il viadotto della Magliana direzione Eur in via di Torrevecchia un incidente rallenta ilall’altezza di via Gabriele paleotti incidente in via Tiburtina all’incrocio con via delle Cave di Pietralata anche in questo caso disagi per ili dettagli di queste di ...