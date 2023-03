“Tra Clizia e Paolo…”. La rivelazione di Micol Incorvaia, al GF Vip viene fuori tutto (Di giovedì 30 marzo 2023) Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno fatto sognare i fan del GF Vip 7. La coppia si è conosciuta nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Gli Incorvassi, così sono stati soprannominati dai loro fan, hanno vissuto questi mesi al GF Vip 7 in tranquillità e solo nelle ultime ore sono stati protagonisti di una lite all’interno del van. Una lite scatenata dopo un gioco in cui i due si sono fatti reciprocamente della domande sulla loro vita privata. “Comunque mi hai mandato a fa…o e hai detto che sono una sfigata di me..a“. “Non mi interessa“, è stata la risposta di Edoardo Tavassi. Una risposta che ha lasciato tutti senza parole, perché il vippone è sempre stato molto dolce con la sua fidanzata e non ha mai alzato i toni nelle discussioni. Ma c’è anche chi ha fatto notare che è normale ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023)e Edoardo Tavassi hanno fatto sognare i fan del GF Vip 7. La coppia si è conosciuta nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Gli Incorvassi, così sono stati soprannominati dai loro fan, hanno vissuto questi mesi al GF Vip 7 in tranquillità e solo nelle ultime ore sono stati protagonisti di una lite all’interno del van. Una lite scatenata dopo un gioco in cui i due si sono fatti reciprocamente della domande sulla loro vita privata. “Comunque mi hai mandato a fa…o e hai detto che sono una sfigata di me..a“. “Non mi interessa“, è stata la risposta di Edoardo Tavassi. Una risposta che ha lasciato tutti senza parole, perché il vippone è sempre stato molto dolce con la sua fidanzata e non ha mai alzato i toni nelle discussioni. Ma c’è anche chi ha fatto notare che è normale ...

