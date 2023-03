Toyota Yaris raggiunge i 10 milioni di esemplari. La storia

(Di giovedì 30 marzo 2023)i 10divenduti in soli 25 anni d i produzione e 4 generazioni. Un traguardo eccezionale per la piccola giapponese. Un traguardo che la fa entrare in un club ...

raggiunge i 10 milioni di esemplari venduti in soli 25 anni d i produzione e 4 generazioni. Un traguardo eccezionale per la piccola giapponese. Un traguardo che la fa entrare in un club ...10 milioni di unità vendute percon le sue quattro generazioni rappresenta un vero e proprio punto di riferimento sul mercato grazie all'introduzione nel suo segmento di ...Tesla Model Y: 18.446 Dacia Sandero: 18.431 Peugeot 208: 16.180 Volkswagen T - Roc: 16.760 Opel/Vauxhall Corsa: 15.120Cross: 14.772 Dacia Duster: 14.038 Fiat/Abarth 500: 13.542 ...

Toyota Yaris, storia della compatta che è nel club 10 milioni - Sotto ... Agenzia ANSA

Lo stabilimento Toyota di Valenciennes ha sfornato oggi l’esemplare numero 10 milioni di Yaris, la fortunata citycar giapponese arrivata in commercio 25 anni fa (1998 in Giappone, 1999 in Europa). Di ...(ANSA) - VALENCIENNES, 30 MAR - Progettata per seguire le orme della supermini Toyota Starlet, Yaris nasce alla fine degli Anni '90 come nuova auto compatta globale per il 21mo secolo. Per raggiungere ...