Totti furioso con Ilary Blasi e il fidanzato Bastian, i due motivi che gli hanno fatto perdere la testa (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ira di Francesco Totti non si placa; l’ex calciatore sarebbe furioso con la (quasi) ex moglie Ilary Blasi a causa del nuovo fidanzato Bastian Muller. Alla vigilia della nuova udienza davanti ai giudici del tribunale civile continua a tirare aria di tempesta per la ex coppia romana. Leggi anche: Chanel Totti contro Noemi Bocchi? La figlia... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ira di Francesconon si placa; l’ex calciatore sarebbecon la (quasi) ex mogliea causa del nuovoMuller. Alla vigilia della nuova udienza davanti ai giudici del tribunale civile continua a tirare aria di tempesta per la ex coppia romana. Leggi anche: Chanelcontro Noemi Bocchi? La figlia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Francesco Totti “furioso per le foto della figlia Isabel con Ilary Blasi e Bastian Muller” - PressReview99 : Totti furioso con Ilary per due motivi: c'entrano Bastian e la casa - infoitcultura : Totti furioso con Ilary e Bastian, salta l'accordo in aula - infoitcultura : “Francesco Totti furioso per le foto di sua figlia Isabel con Ilary Blasi e Bastian Muller” - CorSport : ?? #Totti furioso con Ilary per due motivi C'entrano Bastian e la casa #CorrieredelloSport -