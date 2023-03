Torneo di Viareggio 2023, semifinali: le squadre qualificate (Di giovedì 30 marzo 2023) Grande attesa per le semifinali del Torneo di Viareggio 2023. Tempo di verdetti e le squadre vogliono prendere parte alle due sfide in programma sabato 1 aprile alle 14:00 e alle 18:00. La prima gara avrà luogo allo stadio ‘Buon Riposo’ di Seravezza, mentre il secondo incontro si svolgerà allo stadio ‘Masini’ di Santa Croce sull’Arno. Di seguito ecco le quattro migliori squadre di questa edizione della Viareggio Cup. TABELLONE semifinali PROGRAMMA semifinali REGOLAMENTO QUARTI TABELLONE QUARTI PROGRAMMA QUARTI qualificate QUARTI REGOLAMENTO OTTAVI PROGRAMMA OTTAVI TABELLONE OTTAVI TUTTE LE squadre qualificate AGLI OTTAVI RISULTATI E CLASSIFICHE DEL Torneo IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Grande attesa per ledeldi. Tempo di verdetti e levogliono prendere parte alle due sfide in programma sabato 1 aprile alle 14:00 e alle 18:00. La prima gara avrà luogo allo stadio ‘Buon Riposo’ di Seravezza, mentre il secondo incontro si svolgerà allo stadio ‘Masini’ di Santa Croce sull’Arno. Di seguito ecco le quattro miglioridi questa edizione dellaCup. TABELLONEPROGRAMMAREGOLAMENTO QUARTI TABELLONE QUARTI PROGRAMMA QUARTIQUARTI REGOLAMENTO OTTAVI PROGRAMMA OTTAVI TABELLONE OTTAVI TUTTE LEAGLI OTTAVI RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iljackmora : RT @__Willi__74: Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio - brazof666 : RT @__Willi__74: Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio - iltoroaddosso : RT @__Willi__74: Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio - Gabo42820801 : RT @__Willi__74: Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio - __Willi__74 : Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio -