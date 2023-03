Torneo di Viareggio 2023, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 30 marzo 2023) Il tabellone dei quarti di finale del Torneo di Viareggio 2023: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti. La Viareggio Cup entra nella fase a eliminazione diretta e dopo la disputa degli ottavi di finale sarà il momento di pensare ai quarti. Non sarà però immediata la composizione del tabellone, visto che le teste di serie saranno scelte arbitrariamente dagli organizzatori, e solo a quel punto un sorteggio incrocerà i quattro accoppiamenti. A quel punto vi forniremo tutte le informazioni esatte. Appuntamento fissato per giovedì 28 marzo alle ore 15. tabellone SEMIFINALI PROGRAMMA SEMIFINALI QAULIFICATE SEMIFINALI REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Ildeidideldi: ecco di seguito tutti gli. LaCup entra nella fase a eliminazione diretta e dopo la disputa degli ottavi disarà il momento di pensare ai. Non sarà però immediata la composizione del, visto che le teste di serie saranno scelte arbitrariamente dagli organizzatori, e solo a quel punto un sorteggio incrocerà i quattro. A quel punto vi forniremo tutte le informazioni esatte. Appuntamento fissato per giovedì 28 marzo alle ore 15.SEMIFINALI PROGRAMMA SEMIFINALI QAULIFICATE SEMIFINALI REGOLAMENTO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iljackmora : RT @__Willi__74: Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio - brazof666 : RT @__Willi__74: Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio - iltoroaddosso : RT @__Willi__74: Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio - Gabo42820801 : RT @__Willi__74: Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio - __Willi__74 : Per chi volesse vedere la partita del Toro contro la rappresentativa serie D al torneo di Viareggio -