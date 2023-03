Torneo di Viareggio 2023, quarti di finale: i risultati in DIRETTA (Di giovedì 30 marzo 2023) Tutto pronto per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2023. Giovedì 30 marzo spazio alle quattro sfide che determineranno le semifinaliste di questa edizione. Si gioca alle 15:00. La Fiorentina sfiderà l’Honved a Santa Croce sull’Arno, mentre è attesa per i big match di Serie A: Sampdoria-Sassuolo e Bologna-Empoli. Poi occhi puntati anche sul Torino-Rappresentativa Serie D. Sportface.it vi offrirà le dirette testuali delle quattro partite in programma quest’oggi. Venerdì 31 poi è in programma una giornata di riposo, mentre sabato 1° aprile spazio alle semifinali. La finale si avvicina. risultati in DIRETTA FIORENTINA-HONVÉD SAMPDORIA-SASSUOLO TORINO-RAPPRESENTATIVA SERIE D BOLOGNA-EMPOLI SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Tutto pronto per idideldi. Giovedì 30 marzo spazio alle quattro sfide che determineranno le semifinaliste di questa edizione. Si gioca alle 15:00. La Fiorentina sfiderà l’Honved a Santa Croce sull’Arno, mentre è attesa per i big match di Serie A: Sampdoria-Sassuolo e Bologna-Empoli. Poi occhi puntati anche sul Torino-Rappresentativa Serie D. Sportface.it vi offrirà le dirette testuali delle quattro partite in programma quest’oggi. Venerdì 31 poi è in programma una giornata di riposo, mentre sabato 1° aprile spazio alle semifinali. Lasi avvicina.inFIORENTINA-HONVÉD SAMPDORIA-SASSUOLO TORINO-RAPPRESENTATIVA SERIE D BOLOGNA-EMPOLI SportFace.

