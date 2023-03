Torneo di Viareggio 2023, le semifinali: calendario, programma, orari e tv (Di giovedì 30 marzo 2023) Già definito il programma delle semifinali del Torneo di Viareggio 2023. La rassegna giovanile entra nel vivo e le squadre ancora in gara cercano il pass per il penultimo atto per continuare a sognare la vittoria del trofeo giovanile più prestigioso in Italia. Si gioca sabato 1 aprile alle 14:00 e alle 18:00. La prima partita avrà luogo allo stadio ‘Buon Riposo’ di Seravezza, mentre l’incontro serale si svolgerà allo stadio ‘Masini’ di Santa Croce sull’Arno. Due sfide da non perdere e che Sportface.it vi farà vivere con aggiornamenti in tempo reale. Non solo, perché le due semifinali della Viareggio Cup saranno anche trasmesse in diretta esclusiva su Rai Sport e in streaming su Rai Play. semifinaliSABATO 1 APRILE 2023 Ore 14:00, da ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Già definito ildelledeldi. La rassegna giovanile entra nel vivo e le squadre ancora in gara cercano il pass per il penultimo atto per continuare a sognare la vittoria del trofeo giovanile più prestigioso in Italia. Si gioca sabato 1 aprile alle 14:00 e alle 18:00. La prima partita avrà luogo allo stadio ‘Buon Riposo’ di Seravezza, mentre l’incontro serale si svolgerà allo stadio ‘Masini’ di Santa Croce sull’Arno. Due sfide da non perdere e che Sportface.it vi farà vivere con aggiornamenti in tempo reale. Non solo, perché le duedellaCup saranno anche trasmesse in diretta esclusiva su Rai Sport e in streaming su Rai Play.SABATO 1 APRILEOre 14:00, da ...

