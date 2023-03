Torneo di Viareggio 2023: la Fiorentina avanza in semifinale, Honved piegato ai rigori (Di giovedì 30 marzo 2023) La Fiorentina soffre, passa per mezzo dei rigori ma riesce ad approdare in semifinale del Torneo di Viareggio 2023. Una partita davvero sofferta per i viola quella contro gli ungheresi dell’Honved, assolutamente ostici e bravi a chiudersi dietro, ma che mostrano anche un gioco molto organizzato e dinamico. Tante occasioni per i gigliati, si deve però andare dal dischetto dopo il pareggio al 90?: la lotteria dei penalty premia i toscani per 3-2. La squadra ungherese parte meglio e va al tiro insidioso con Bezzeg dopo tre minuti, ma la palla termina fuori. Al 13? squillo viola: miracolo vero e proprio del portiere Atrok su Da Silva, rispondo i magiari con Pekar, ammonito un paio di minuti prima, che di testa svetta ma non trova lo specchio. I viola faticano un po’ ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Lasoffre, passa per mezzo deima riesce ad approdare indeldi. Una partita davvero sofferta per i viola quella contro gli ungheresi dell’, assolutamente ostici e bravi a chiudersi dietro, ma che mostrano anche un gioco molto organizzato e dinamico. Tante occasioni per i gigliati, si deve però andare dal dischetto dopo il pareggio al 90?: la lotteria dei penalty premia i toscani per 3-2. La squadra ungherese parte meglio e va al tiro insidioso con Bezzeg dopo tre minuti, ma la palla termina fuori. Al 13? squillo viola: miracolo vero e proprio del portiere Atrok su Da Silva, rispondo i magiari con Pekar, ammonito un paio di minuti prima, che di testa svetta ma non trova lo specchio. I viola faticano un po’ ...

