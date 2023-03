Torna la corrente a Capri dopo guasto alla condotta (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – A macchia di leopardo sta Tornando la corrente sull’isola di Capri, senza luce per oltre due ore oggi pomeriggio. E’ entrata in funzione, infatti, la vecchia centrale a gasolio di Marina Grande, al centro più volte delle polemiche di chi la vorrebbe smantellare perché obsoleta. La corrente viene erogata a partire dalle zone meno abitate, come la Certosa o alcuni quartieri del centro storico, in modo da evitare sovraccarichi e favorire un ritorno graduale. Il guasto che ha lasciato Capri al buio oltre due ore – si è constatato – riguarda la condotta che va a Sorrento. Nessun problema per il presidio ospedaliero dell’isola, il Capilupi, che eroga energia in maniera autonoma. In relazione al black out che ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – A macchia di leopardo stando lasull’isola di, senza luce per oltre due ore oggi pomeriggio. E’ entrata in funzione, infatti, la vecchia centrale a gasolio di Marina Grande, al centro più volte delle polemiche di chi la vorrebbe smantellare perché obsoleta. Laviene erogata a partire dalle zone meno abitate, come la Certosa o alcuni quartieri del centro storico, in modo da evitare sovraccarichi e favorire un ritorno graduale. Ilche ha lasciatoal buio oltre due ore – si è constatato – riguarda lache va a Sorrento. Nessun problema per il presidio ospedaliero dell’isola, il Capilupi, che eroga energia in maniera autonoma. In relazione al black out che ha ...

