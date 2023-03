Torino, neonato morì durante un intervento programmato: “Recisa per errore l’aorta” (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 15 aprile 2021 un bambino di dieci mesi morì all’ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, dopo un intervento chirurgico per correggere una malformazione polmonare. Invece gli fu per errore Recisa l’aorta. Era stato lo stesso ospedale Regina Margherita a fare la segnalazione alla procura torinese, dopo l’operazione del neonato, sottoposto ad un intervento di lobectomia, una pratica effettuata raramente che consiste nell’asportazione di un lobo polmonare. Il taglio avrebbe dovuto riguardare un vaso secondario per correggere una malformazione congenita polmonare. Invece, secondo la tesi del pubblico ministero Francesco La Rosa che ha coordinato l’indagine, il chirurgo per errore recise l’aorta, scambiandola per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 15 aprile 2021 un bambino di dieci mesiall’ospedale infantile Regina Margherita, a, dopo unchirurgico per correggere una malformazione polmonare. Invece gli fu per. Era stato lo stesso ospedale Regina Margherita a fare la segnalazione alla procura torinese, dopo l’operazione del, sottoposto ad undi lobectomia, una pratica effettuata raramente che consiste nell’asportazione di un lobo polmonare. Il taglio avrebbe dovuto riguardare un vaso secondario per correggere una malformazione congenita polmonare. Invece, secondo la tesi del pubblico ministero Francesco La Rosa che ha coordinato l’indagine, il chirurgo perrecise, scambiandola per ...

