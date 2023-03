Torino-Napoli 3-5 | Dzemaili e Cavani firmano la rimonta sui granata | 2° successo di fila per Mazzarri

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo la sosta per via degli impegni delle Nazionali anche la Serie A è finalmente pronta a ripartire, ed una delle partite più attese ed importanti del 28° turno di campionato è quella che porrà a confronto ildi Luciano Spalletti – saldamente al comando – ed il Milan di Stefano Pioli, che molto probabilmente dovrà fare a meno di Kalulu per via di un infortunio rimediato in Nazionale. Sfida prevista domenica 2 aprile alle ore 20:45 in un Diego Armando Maradona che si preannuncia davvero infuocato, pronto come sempre ad accompagnare ilverso unche potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista del terzo scudetto. Un traguardo che tutti i tifosi partenopei attendono da ben 33 anni, e precisamente dal campionato 1989-90, quando nelmilitavano Diego Armando Maradona e Careca. Khvicha ...