Torino, bambino di 10 mesi morto dopo un intervento: nove indagati

Il 15 aprile 2021 un bimbo di 10 mesi morì all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, dopo un intervento chirurgico che doveva servire a correggere una malformazione polmonare. Al termine di un'indagine, come anticipato da alcuni quotidiani, la procura ha concluso che nel corso dell'operazione anziché tagliare un vaso sanguigno secondario fu per errore recisa l'aorta.

