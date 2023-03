Torino | 72enne cade dalla finestra della casa di riposo | morto

Un uomo di 72 anni è deceduto sul colpo dopo essere caduto dalla finestra dalla sua stanza al quinto piano dello stabile della casa di riposo Valletta dell'Aslin via Farinelli. Sul posto i sanitari che hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Presenti anche i carabinieri che non hanno dubbi sulla volontarietà del gesto. Un'efficace ...... nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 27 febbraio 2023, ha visto rimanere coinvolte une una ... intorno alle 13.50, in via Magenta all'altezza dell'intersezione con la via, forse a causa ...Da vedere come reagiranno a questo punto gli opinionisti e ladial suo ritorno. A Gianni si scontra con Aurora e con Silvio, il cavaliere di Gemma Scorrendo le anticipazioni su queste ...

Colpito da un malore durante una discussione con una pattuglia: morto il Signor Bombetta delle Sagre TorinoToday

Piero Soria, 72enne venditore ambulante di Pessinetto (Torino), è morto la sera di domenica 26 marzo a Trecate, nel Novarese. A ucciderlo, secondo quanto riporta TorinoToday, sarebbe stato un infarto ...Piero Soria, 72enne ambulante di Pessinetto, è morto la sera di domenica 26 marzo 2023 a Trecate, nel Novarese. A ucciderlo è stato un infarto che lo ha colpito mentre stava discutendo animatamente co ...