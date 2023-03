Tony Khan | “Sarei interessato a collaborare con una federazione | ecco quale”

(Di giovedì 30 marzo 2023) La AEW è la terra dove tutto è possibile. La creatura diche da pochi anni si è interfacciata al mondo del pro wrestling vanta già amicizie e collaborazioni con numerose federazioni in giro per il mondo. Il giovane patron sembra pero’ sempre piu’ affamato di ribalta in quanto, a pochi mesi dallo straordinario evento in comunione con la New Japan sarebbe pronto ad aprirsi nuove “strade” sempre nella terra del sol levante, in particolare con la STARDOM. Forbidden Door atto III? “a lavorare con la STARDOM. E’ un qualcosa che ho già comunicato alla dirigenza della New Japan, come sapete loro sono in stretto contatto. Hanno una grandissimafemminile, sono convinto che potremmo fare grandi cose!“.

Tony Khan rivela: ci saranno nuove cinture di coppia ROH The Shield Of Wrestling

Questo weekend non ci sarà solo WrestleMania 39, anche la ROH metterà in scena una grandissimo show, stiamo parlando di Supercard of Honor, PPV che si terrà venerdì 31 marzo dalle ore 22:00 (ora itali ...Anche se sia ritirato dal mondo del pro-wrestling lottato, nell'ultimo periodo l'Hall of Famer ha combattuto in vari ppv della compagnia di Stamford e per questo motivo il presidente della AEW Tony ...