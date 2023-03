Tobias Del Piero incanta sempre di più | super gol dalla distanza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Edohardwell : RT @pazzamentejuve: Tobias Del Piero classe 2007, figlio del Capitano. Gol bellissimo con le giovanili del Getafe???? La classe sembra esse… - waxenne_stan : RT @pazzamentejuve: Tobias Del Piero classe 2007, figlio del Capitano. Gol bellissimo con le giovanili del Getafe???? La classe sembra esse… - Occe64 : RT @pazzamentejuve: Tobias Del Piero classe 2007, figlio del Capitano. Gol bellissimo con le giovanili del Getafe???? La classe sembra esse… - JuventusClub19 : Questione di geni? Forse sì?? Avete visto il gol di Tobias Del Piero, primo figlio di Alex?? È un tiro a giro incre… - Hablemosdtufutb : RT @pazzamentejuve: Tobias Del Piero classe 2007, figlio del Capitano. Gol bellissimo con le giovanili del Getafe???? La classe sembra esse… -

Il classe 2007Piero, figliogrande Alex, incanta con le giovaniliGetafe: ecco l'ultimo gol pubblicato sui social dal ragazzo, condiviso con orgoglio anche dal papà. 30 marzo 2023Prenderanno parte il Commissario europeo per il Vicinato e l'Allargamento, Oliver Varhelyi, il Ministro degli Esteri svedeseBillström, in qualità di Presidente di turnoConsiglio dell'......legata alle esercitazioni missilistiche che Mosca sta organizzando in tre aree diversePaese, ...Billstrom ha immmediatamente annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo 'contro ...

Tobias Del Piero, l'eurogol da distanza che ricorda Alex. VIDEO Sky Sport

2' di lettura Fano 29/03/2023 - Sono subito decollati gli Spaccamadoni dell’Ultimate Frisbee Fano Association, tra i principali protagonisti delle prime due tappe della categoria Open Serie A del camp ...Alta tensione tra Mosca e Stoccolma. Il ministro degli esteri svedese, Tobias Billstrom, ha convocato d'urgenza l’ambasciatore russo a Stoccolma. Viktor Tatarintsev è stato chiamato dopo l'apparizione ...